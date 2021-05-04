台灣面臨50年來最慘旱災，從去年到現在一直沒有大量降雨為水庫解渴，中部2大水庫德基與鯉魚潭蓄水率分別只剩下3.3%及4.8%，中央氣象局長鄭明典表示，看到德基與鯉魚潭水庫幾乎見底還是在努力供水，直到用盡最後一滴，直言「這時候，任何量的午後對流都歡迎！」

鄭明典表示，看到德基、鯉魚潭水庫水位這麼低，這時候真的任何對流雨都歡迎。(翻攝自 鄭明典臉書)

台灣旱災持續未解，台中、苗栗地區仍在持續「供5停2」分區供水，中部最大水庫德基有效蓄水量只剩622萬立方公尺，蓄水率3.3%創新低，鯉魚潭水庫蓄水量也只有555萬立方公尺，蓄水率4.8%，慘不忍睹。氣象局預測，明天、周六各有一道鋒面過境，但影響時間都不長，雨也不多，中部以北、東半部及南部山區僅有局部短暫陣雨。

而鄭明典今天在臉書PO出德基、鯉魚潭水庫乾到快滅庫的蓄水量圖後，忍不住說道，「好辛苦的兩個水庫，還在努力供水中，感覺有種要衝到最後一滴水的決心」，直呼在水情最慘的這時候，「任何量的午後對流都歡迎！」

對此，網友紛紛留言：「我家後面的永和山也不遑多讓啊，現在才5.1%」、「我用鯉魚潭的水啊」、「努力堅持，你會得到更多的水」、「繼續衝到最後一滴水，然後呢？開始供0停7？」，也有人表示，「鯉魚潭水庫真的好渴，2015時也是缺水，剛好有照片能比較上回和這次水位的差距，又更低許多」。

有網友貼出鯉魚潭水庫2015年缺水時的照片，與現在比較之下，水位明顯更低許多。(翻攝自 鄭明典臉書留言)

目前全台蓄水量最低的是德基水庫3.3%，其次是鯉魚潭水庫4.8%、永和山水庫5.1%、寶山第二水庫6%、曾文水庫8.9%、阿公店水庫9.8%、明德水庫9.9%、霧社水庫10.4%，10%以下的水庫就有8個，其他像是南化水庫18.6%、石門水庫20.2%、仁義潭水庫21.5%、日月潭水庫32%，水位也是很低。

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(中時新聞網)