畢業季即將來臨，搶師生聚餐商機，台北老爺酒店明宮宴會廳與Le Cafe咖啡廳，即日起至8月31日推出「驪情依依」謝師饗宴專案，準備多樣化中西式精緻美饌，讓莘莘學子們邀請平日裡最喜歡的老師們同歡、表達感謝之情。根據不同班級風格，更可任選明宮宴會廳的西式自助派對或中式圓桌宴，而Le Cafe自助餐廳也提供平日溫馨小型聚餐的方案，5月31日前預訂「明宮宴會廳」謝師宴專案並付訂金者，享早鳥優惠免一成服務費。

明宮宴會廳位於台北老爺酒店3樓，可依需求提供西式自助餐或中式合菜專案，除了備有獨立包廂空間與專屬舞台布置，適合備有表演節目，想與師長盡情同歡的班級，預訂達指定桌數還可以享有無酒精雞尾酒、空飄氣球或拍貼機等加碼服務。

Le Cafe自助餐廳平日溫馨小聚餐專案Le Cafe咖啡廳位於台北老爺酒店2樓，備有多元異國自助美饌，除了生鮮海味、現切牛排、德國豬腳，以及各式熱菜外，還有生魚片、飲料及甜點吧，開放式的空間有別於傳統的謝師宴形式，讓用餐更隨興，最適合人數不多、與老師相處如同朋友的班級！

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