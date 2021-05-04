謝長廷不能返台？鄭麗文破解流程「絕對回得來」 怒嗆：這些都是藉口！

國民黨立法院黨團總召費鴻泰（右三）及書記長鄭麗文（右四）等人4日前往外交部，要求外交部長吳釗燮說明謝長廷未返台的原因。（劉宗龍攝）

日本福島核事故廢水排放入海，引起周遭國家高度關切，我駐日代表謝長廷稱台灣也排核廢水入海引起在野黨反彈，要求謝返國說明，不過謝則以防疫為重為由未返台。國民黨黨團書記長鄭麗文表示，堂堂一個外交部長如此無奈，為謝長廷想盡各種方法不回來，很明顯這個部長管不動這個代表。

國民黨立院黨團今天早上前往外交部，要求外交部長吳釗燮說明謝長廷未返台的原因。鄭麗文說，立法院外交國防委員會上周決議要求謝長廷回台列席立院報告並備詢，吳釗燮說當天就轉達謝長廷，好巧不巧外館就有一名送文件的工讀生染疫，謝長廷便以防疫為由不回來。

外交部長吳釗燮。（外交部提供）

國民黨立院黨團今天早上前往外交部，要求外交部長吳釗燮說明謝長廷未返台的原因。（楊孟立攝）

鄭麗文指出，工讀生一個禮拜才去送一次公文，而且他是25號染疫，可是29號才宣布，而謝長廷又未直接接觸到工讀生，按照台日各自的防疫規定，只要上機前檢測陰性，回台再隔離14天，還是來得及，5月27日是絕對可以回到台灣。

鄭麗文表示，吳釗燮也許諾會往讓謝長廷在27日前回來的這個方向努力，可是又提出很多假設與如果，「堂堂一個外交部長如此無奈，為謝長廷想盡各種方法不回來，很明顯這個部長管不動這個代表。」

國民黨團總召費鴻泰指出，他感覺整個外交部都不希望謝長廷回來，因為謝無法面對質疑與指責，只會在國人面前曝露缺點。這樣的大使是不適任的，他出去只是侮辱中華民國國格。

【全程影音】謝長廷防疫為重不返台備詢 藍委踢館外交部要求交代｜2021.05.04

(中時 )