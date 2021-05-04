「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum）於今宣布蔡英文總統為年度「馬侃公共事務領袖獎章」（John McCain Prize for Leadership in Public Service）得主，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統強調，「民主自由，就是台灣立足世界的最好獎章」。

張惇涵指出，蔡總統很榮幸獲得這份獎項，但她的獲獎並不是代表個人，而是屬於全體台灣人民的榮耀。蔡總統也強調，台灣的防疫成功，也證明團結的台灣，是有能力貢獻全世界的良善力量。

張惇涵表示，已故的馬侃參議員，一生都在為民主與自由而奮戰，並為提升台灣的安全而努力不懈，而該獎項便是為了紀念馬侃參議員堅定追求自由、平等、機會與民主價值而設立。

他說，蔡總統能獲獎，是對於全台灣人民堅守民主制度，並以民主制度成功抗疫的肯定，總統府表達感謝，也誠摯感謝國際各界友人對台灣的堅定支持。

張惇涵並強調，執政團隊必定努力不懈，尤其在國內外疫情仍處在嚴峻挑戰的時刻，一定會團結落實防疫、堅定守護民主，並與共享民主、自由、人權價值的理念相近國家持續深化合作夥伴關係，為國際的民主自由做出最大貢獻，並堅定成為世界的正面良善力量。

(中時 )