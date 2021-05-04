美國寬頻與電信巨頭威訊通訊（Verizon Communications Inc）將以50億美元出脫包括標誌性品牌雅虎（Yahoo）和美國線上（AOL）等在內的媒體事業，結束這一場在媒體和廣告界所費不貲、卻未獲成功的旅程。

這個被出售的部門以前稱作Oath，最近更名為Verizon Media Group，當該交易在2021年下半年完成時將再被改名為「雅虎」，並繼續由Verizon Media執行長Guru Gowrappan領導。

根據Verizon Media官網，除了雅虎和美國線上，Verizon Media旗下產品尚包括TechCrunch、Makers、Ryot和Flurry等網路品牌，該部門2021年第一季營收為19億美元，年增10.4%。

威訊花了超過10年、砸下了數十億美元收購多家知名網路與媒體品牌，但在這個由臉書和谷歌主導、且競爭相當激烈的網路廣告市場卻一直難以取得進展，因此已將資源集中於5G通訊的開發。

由於這些媒體與網路事業價值在2018年已減記46億美元，所以威訊將只能從買家私募股權投資公司Apollo Global獲得42.5億美元現金，以及7.5億美元特別股和該部門10%股份，這表示威訊僅收回了當初收購成本的一半而已。

此舉為威訊持續出脫媒體事業的交易畫下句點，該公司在2019年出售部落格社群網路平台Tumblr，去年亦將新聞網站HuffPost賣給BuzzFeed。

自威訊執行長Hans Vestberg掌舵以來，已經將佈建電信網路列為優先事項。在今年早些時候美國政府的標售案中，該公司斥資529億美元標下了C波段無線頻譜。

Apollo Global合夥人Reed Rayman表示，該私募股權投資公司準備拓展廣告和電子商務事業，並將透過訂閱服務等新業務計畫，發展包括雅虎財經頻道（Yahoo Finance）和雅虎運動頻道（Yahoo Sports）等重要資產。

(時報資訊)