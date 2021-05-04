韓國兩家最大汽車製造業者現代與起亞，4日表示，由於旗下休旅車款相當受到美國市場歡迎，因此，在美國4月銷售業績也接棒第一季，又創下歷史新高。

4月份，現代與起亞在美國共賣出147,700輛汽車，而2020年同期僅有65,673輛。

現代汽車美國業務負責人表示，2021年4月業績表現，已連續第2個月又創下歷史新高。全新大改款的中大型休旅Tucson，已在經銷商就定位，希望能吸引更多車主目光。

韓國最大也是全球銷售量第五大汽車業者，繼首季後，4月業績又傳出佳音，因為在美國這個兵家必爭之地的車市，現代與起亞休旅車賣到破表。

美國車主對Palisade，Santa Fe，Tucson與Kona休旅車款需求大增，現代於4月的業績，從2020年的33,968輛，倍增至77,523輛。

同時，起亞的Sorento，Sportage與Telluride休旅，以及Carnival多功能休旅車款也頗受美國人喜愛，起亞同期銷售量也從31,705輛倍增至70,177輛。

起亞北美暨美國市場總裁信心滿滿指出，新車展間絡繹不決人潮，加上夏天旺季又要來臨，業績強勁表現可望延燒至2021年底。

現代加上起亞，從一月到四月合計業績年增42％，也就是從2020年同期的334,493輛，再增至474,380輛。不過，現代的豪車品牌Genesis業績，並未在這次一齊公諸於世。

(時報資訊)