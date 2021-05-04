8吋晶圓代工廠世界(5347)第一季營收及獲利同創新高，單季營收91.8億元；稅後純益22.13億元，季增約21.5%，年增約49.9%，每股純益達1.35元。

世界先進將於今日下午舉行法說會，進一步釋出對於第二季之展望。另外，世界先進日前公告，以新台幣9.05億元購買友達位於竹科的L3B廠廠房及廠務設施，因應客戶不斷增加的中長期產能需求。新購入的廠房設施將可容納每月約4萬片之8吋晶圓產能，未來將是世界先進在全球的第五座晶圓廠。相關8吋晶圓產能建置和資本支出概況，世界先進將於今日法說會時對外說明。

世界先進第一季受惠8吋晶圓代工需求持續暢旺，加上漲價效益帶動，單季稅後純益22.13億元，季增約21.5%，年增49.9%，每股純益1.35元，創新高。

世界先進第一季營收約91.8億元，再創新高，季增約5.3%，年增約17%；毛利率38.1%，季增0.7個百分點，年增7.1個百分點；營益率約26.7%，季增0.9個百分點；稅後純益22.13億元，季增約21.5%，年增49.9%，每股純益1.35元。據世界先進公司先前預估，第一季毛利率估36.5-38.5%，營益率25-27%，實績符合預期，且均位於高標水準。

隨著需求強勁，世界先進第一季產能供不應求，預期上半年都將維持相當高的產能利用率。

(時報資訊)