美股消息面：

1.IHS Markit美國4月製造業採購經理人指數（PMI）終值為60.5，略低於初值60.6，但高於3月終值59.1。產出分項指數終值為57.2，符合初值，並高於3月終值55.6。投入物價分項指數終值為77.2，低於初值78，但高於3月終值74.8。

2.美國供應管理協會（ISM）公布，4月製造業指數為60.7，較3月的64.7顯著下滑，並遠不及市場預期的升至65。新訂單分項指數跌至64.3，就業分項指數跌至55.1。

3.市場看好美國等多個國家將重啟經濟，緩解了對印度等國家疫情飆升的擔憂，周一紐約期油收漲1.4%，為每桶64.49美元。布蘭特期油收漲1.2%，為每桶67.58美元。稍早前歐盟宣布擬推行疫苗護照計畫，以促進夏季旅遊復甦。美國紐約、紐澤西、康乃狄克和佛羅里達等大州宣布重啟大部分經濟活動。

4.美國最新公布的經濟數據不如預期，美國公債殖利率下滑，帶動美元匯率回落。周一ICE美元指數尾盤下跌0.3%，報90.969，扭轉上周五的升勢。

5.受美國債息和美元回落提振，周一金價為5日以來首度上揚，終場紐約6月期金收漲24.1美元或1.4%，為每盎司1791.8美元。尾盤現貨金漲1.3%，為每盎司1792.22美元。

(時報資訊)