2021年首季矽晶圓出貨量與比去年同期的2920百萬平方英吋相比則是上升了14%。台廠環球晶(6488)、中美晶(5483)等股價率先翻紅。

環球晶累計第1季合併營收為148.05億元，是近八季高點，年增9.5％。環球晶整體12吋矽晶圓月產能約已超過100萬片，8吋月產能則約達130萬片左右。未來加計世創的產能，其12吋矽晶圓月產能可望再增加70萬至80萬片。

SEMI（國際半導體產業協會）今(4)日公布旗下矽產品製造商組織（Silicon Manufacturers Group, SMG）發佈的最新一季晶圓產業分析報告，2021年第一季全球矽晶圓出貨面積較2020年第四季增長4%，來到3337百萬平方英吋（million square inch, MSI），超越2018年第三季的歷史紀錄，再創新高。

SEMI SMG主席暨信越矽立光股份有限公司美國分公司（Shin-Etsu Handotai America）產品開發與應用工程副總裁Neil Weaver表示：「矽晶圓強勁需求持續由邏輯和晶圓代工帶動，記憶體市場復甦更是進一步促動2021年第一季的出貨量漲幅。」

矽晶圓為打造半導體的基礎構件，對於電腦、通訊、消費性電子等所有電子產品來說，都是十分重要的元件。矽晶圓經過高科技設計，外觀為薄型圓盤狀，直徑分為多種尺寸（1吋到12吋），半導體元件或「晶片」多半以此為製造基底材料。

(時報資訊)