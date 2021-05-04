今（4）日，台鐵再驚傳發生出軌事故，台鐵西幹線7142次貨物列車，今（4）日上午9時35分許，經過成功站東主正線19號電鎖轉轍時，機車頭一軸出軌，目前正由台鐵彰化機務段開出搶修車搶修中。成功站目前上、下行列車以3、4、5股行車。目前新烏日至彰化間行車延誤。

台鐵今日西幹線成功站貨車驚傳出軌列車延誤。（圖／臉書_台鐵家族網友葉豐維攝）

對此，目擊的的蔡姓網友表示，該列車疑似車頭脫軌，目前有相關人員正在搶救中，其他人也表示，「台鐵真的是三天兩頭就出一次意外」、「好險只是貨物列車」等。

台鐵烏日站指出，出軌列車為7142號貨物列車，今日上午9時30分左右，正進行列車車廂摘掛時、疑因摘掛作業發生狀況，才導致出軌情況，當時列車不是在行駛中，但因列車佔用東線軌道，目前僅開放西線軌道單線雙向通車，南下北上列車都會有延遲情況。台鐵局澄清，經初步確認非出軌事故，為擠壞19號轉轍器，調整即可，事故原因本局運安處已啟動調查。

台鐵局表示，5月4日7142次(貨物列車)09:35於成功站調車時機車(R115)擠壞19號轉轍器，列車停於現場等候運安會調查，影響第2股道行車，成功站上、下行列車以3、4、5股行車，計畫由彰化機務段開出搶修車，自09:35起成立二級緊急應變中心，並加強播音以服務旅客。

(中時新聞網)