華航疫情擴大延燒超越部桃 蘇貞昌、陳時中出席活動｜2021.05.04

台北市警察局局長陳嘉昌、新北市警察局局長黃宗仁及多位民代昨（3）日出席義警餐敘，卻遭2名黑衣人鬧場，朝餐廳大廳潑灑上千隻蟑螂，引發社會譁然。行政院長蘇貞昌今日受訪時表示，黑道丟蟑螂到餐廳，不論對警察或對餐廳都絕不能容忍，也希望極少數警察不要當害群之馬，破壞人民對警察的好感與信任。

蘇貞昌上午出席臺大醫院「掌握關鍵 攜手防疫」手部衛生日活動，接受媒體聯訪時，他表示，我們知道人民需要安定的社會，安居樂業是政府對人民最起碼的責任，所以看到黑道丟蟑螂到餐廳，不論對警察或對餐廳都絕不能容忍。

對於內政部長徐國勇第一時間下令，要嚴格掃黑、嚴懲不法，蘇貞昌說，絕對大力支持，也希望全國同胞支持警察、給警察加油，也希望極少數警察不要做不好、當害群之馬，破壞人民多年來對警察的好感和信任。

針對民進黨宣示排黑，蘇貞昌說，蔡總統對清廉勤政的宣示和改革決心，大家不用懷疑，但改革也不是那麼簡單，就像自己只是革掉幾個人，就被扭曲成霸道，所以改革需要大家支持，大家支持越大，道長魔消；如果不支持改革力量，就會道消魔長。

(中時新聞網)