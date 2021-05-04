立院院會今日三讀通過《保險法》部分條文修正案，未來公司債投資額度的計算基礎，由「實收資本額」改為「業主權益」，並提高保險業投資國內債券市場額度，也強化監理機制，授權金管會訂定投資不動產的條件限制，違反子法規定且情節重大得廢止許可。

今日修正《保險法》第146條之5，放寬保險業投資公共及社福事業派任董監事不得超過3分之1限制，未來將改為不得超過被投資事業全體董監事3分之2，藉此提高保險業參與公共建設意願。

《保險法》新增規定，若保險業負責人不具備金管會所訂定資格條件，金管會應予以解任，若是違反兼職限制、利益衝突者，得限期調整，無正當理由屆期未調整者，則應予解任。

時力立委陳椒華三讀過後表示，這次修法放寬保險業投資社福事業限制，望藉由鬆綁法規，提高參與公共建設意願，立意良善，可是許多開發案常面臨環評機制不確實的現象，應該強化保險業資金管理，金管會應訂定相關子法。

(中時 )