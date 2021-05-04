台北市警察局局長陳嘉昌、新北市警察局局長黃宗仁及多位民代昨（3日）出席義警餐敘，卻遭2名黑衣人鬧場，朝餐廳大廳潑灑上千隻蟑螂。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，有民眾對他說在前總統馬英九執政的時候，從來不曾發生過這樣囂張離譜的事情，台北市的警察怎麼會這麼被看不起？不就是因為警紀敗壞、警察尊嚴蕩然無存。

羅智強今（4日）在臉書發文表示，人不自重，斯召侮矣，最近街頭演講，常遇到民眾抱怨，民進黨執政後，警察風紀，敗壞掃地，黑幫可以進到警察局砸場，警局上下竟然還想方設法湮滅證據、遮掩護航；而民進黨的高幹，偷救護車、吸毒販毒、逃兵逃役，多年來拿著民進黨證橫行霸道，人人皆怒不敢言，竟然還可以囂張的到警察局興師問罪。

松山分局、北投分局之亂還沒平息，羅智強痛批，接著昨天在義警聚會、台北警政高層雲集場合，又有不肖人士丟擲千隻蟑螂示威鬧場，台北市的警察怎麼會這麼被看不起？不就是因為警紀敗壞、警察尊嚴蕩然無存，警必自侮而後黑道侮之，可惡至極。

羅智強感嘆，有民眾對他說在馬英九執政的時候，從來不曾發生過這樣囂張離譜的事情，就民進黨執政的時候會，這樣的台灣，善良的老百姓要怎麼活，他怒轟民進黨，真的很可惡！

大批網友也在其PO文底下留言表示，「說真的！近來看到大熱天在路上辛苦臨檢指揮的警察，還是覺得警察是人民的保母，民眾應多給予支持鼓勵」、「警察都保護不了自己了，如何保護老百姓」、「台灣人該覺醒了」、「警察風紀敗壞自侮人侮事件，執政黨上樑不正下樑必毀」。

(中時新聞網)