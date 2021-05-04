蘋果（Apple）先前才正式針對旗下五大系統釋出最新版本（iOS 14.5、iPadOS 14.5、macOS 11.3、watchOS 7.4、tvOS 14.5），稍早前又釋出了iOS 14.5.1、iPadOS 14.5.1、macOS 11.3.1以及watchOS 7.4.1，從版本號來看可以得知是一次小幅更新，不過當中修復了可能已被駭客利用的漏洞，建議使用者還是要把握時間更新，讓系統維持在最新版本，已擁有最高的安全性。

據了解，iOS 14.5.1以及iPadOS 14.5.1修復了一個關於App追蹤透明度的功能，也就是部分用戶在禁止App追蹤後，下一次再使用時可能收不到來自特定app的通知的情況，已經被修復。此外，修復了兩個跟WebKit相關的漏洞。針對無法升級到iOS 14的設備，蘋果也同步釋出了iOS 12.5.3正式版，同樣包含了對WebKit相關漏洞的修復。

macOS 11.3.1也是包含了針對WebKit漏洞的修復。根據蘋果的安全報告頁面，先前的WebKit漏洞可能允許惡意製作的網頁代碼得以執行，而共有兩個相關的漏洞都已被修復。且這兩個漏洞很可能已經被駭客利用，因此建議使用者應該儘速更新。

除了iOS 14.5.1、iPadOS 14.5.1、macOS 11.3.1之外，蘋果也釋出了watchOS 7.4.1。蘋果並未說明在watchOS 7.4.1當中包含哪些更新項目，僅指出包含安全性更新。

若不出意外，蘋果預計將會在 6 月 7 日至 11 日以全線上的方式舉行WWDC 2021蘋果全球開發者大會，預料包含iOS 15在內的五大系統最新版本的特色，將會在會中公布。換言之，剩下對於iOS 14等系統的更新，應該不會再加入太多新功能，預計將會以提升系統穩定性以及安全性為主。

(科技)