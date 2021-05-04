（10:50更新）

台北股市今(4日)開高走低，截至10點45分，盤中一度重挫574點至16647.61點，不僅失守萬七大關，16900、16800、16700關卡也接連淪陷。

截至目前為止，成交值約4300億元，接下來還有近3個小時的交易時間，以目前成交量推估，今日成交量恐達8000億元天量。

早盤一度守在平盤以上的台積電也翻跌至582元，下跌6元，之前火熱的長榮、陽明、萬海、中鋼都一度亮燈跌停，友達、群創、彩晶也被殺到跌停價，台股哀鴻遍野。

----------------------------------------------------------------

台北股市今(4日)開高走低，截至10點30分，盤中一度重挫410點至16811.48點，不僅失守萬七大關，連16900關卡也淪陷。

截至目前為止，成交值約3800億元，接下來還有3個小時的交易時間，以目前成交量推估，今日成交量恐達8000億元天量。

(中時新聞網)