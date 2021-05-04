板橋慈惠宮今舉行媽祖遶境，受疫情影響縮小規模。（王揚傑攝）

板橋慈惠宮今舉行媽祖遶境，受疫情影響縮小規模。（王揚傑攝）

新北市板橋慈惠宮今（4）日上午舉行媽祖遶境活動，因受華航、諾富特疫情蔓延影響，廟方配合新北市政府防疫措施縮小規模，相較往年萬頭攢動的盛況，今年人潮明顯減少。新北市副市長劉和然上午代表市長侯友宜到場參拜祈福，祈求疫情早日獲得控制，中南部的水情也能緩解。

慈惠宮表示，持續配合市府防疫措施，遶境活動採單一進出動線，人數控制在500人以內，並要求實名制、全程佩戴口罩，今年遶境路線只規畫在大馬路，不像以往會進入巷弄，所以時間和路程都會縮短。

劉和然表示，去年起廟會活動都配合做好防疫，今年疫情原本控制的不錯，預備媽祖遶境要熱鬧舉辦，但這段時間疫情升溫，為因應疫情，所以縮小規模，所有人進場要戴口罩，遊行人數減少，鞭炮也改為電子炮，但我們心意不變，祈求天上聖母保佑疫情得到控制，中南部的水情也能緩解。

劉和然說，文化局在府中雙城舉辦一系列活動，以慈惠宮、林家花園為中心，今天文化局的車也會跟著車隊遶境，今年上半年的文化季活動，就從慈惠宮媽祖遶境開始，也希望未來慈惠宮的特色活動，都能和新北市府結合。

(中時 )