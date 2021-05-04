南韓29歲超人氣性感DJ MIU，與知名DJ SODA一樣憑著天使臉孔、D級魔鬼身材在網路火速竄紅，還因臉蛋神似少女時代成員潤娥，有「兇版潤娥」封號，由於時常在IG上分享辣照，至今已經累積超過百萬粉絲追蹤，日前一段她在洗車場洗車的影片在網路上瘋傳，再度掀起熱烈討論。

DJ MIU日前在YouTube上傳一段在洗車場洗車的照片，她身穿著白色細肩帶背心，超低胸設計讓她的傲人上圍讓出飽滿北半球，一彎腰渾圓雙球眼看就要掉出，纖細的螞蟻腰和白嫩長腿也讓人看了目不轉睛，網友們忍不住歪樓，將重點放在DJ MIU的完美身材上。

不僅如此，DJ MIU也在IG大方放送洗車福利照宣傳影片，讓網友們紛紛激動大讚，「太美了」、「派影片的是個幸運的傢伙」、「想洗車了」、「天使臉孔魔鬼身材」、「洗車的動作真漂亮」、「相信大家都是來學洗車的」。

事實上，由於DJ MIU的外型出眾，人氣扶搖直上，之前她曾透露自己收到了許多綜藝節目的邀請，但全都拒絕了，由於目前只想專注於眼前的生活，因此無心進入演藝圈，只想認真對待自己的DJ音樂事業。

(中時新聞網)