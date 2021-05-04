華航與諾富特群聚風暴持續擴大，台中市府調查，近期住過諾富特飯店，與華航相關接觸者共53人，目前正進行居家隔離，市長盧秀燕4日表示，明日將與中央舉行防疫會議，研商重要防疫規定與層級，提醒市民「健康要緊，口罩要緊」。

盧秀燕表示，台中市是全國第二大城市，目前居家隔離檢疫的人數1815人，其中有與諾富特這些場域有一些接觸的必須，居家隔離的到目前為止，一共是53人，已有18人安排採檢，檢驗結果一採是陰性，另外35人在檢驗當中，目前為止，他們狀況尚稱良好。

盧秀燕今日在市政會議表示，母親節快來臨，她是一位母親，「如果你問我說，當媽媽的最大的心願，或者是她在母親節希望得到什麼禮物？」其實所有的媽媽心願都很簡單，就是希望家人平安、快樂、健康、幸福。

她身為六都唯一的女市長，也是媽媽市長，今年的願望也很簡單，「就是希望我們市民朋友們能夠很健康快樂」。

對近來民眾關心雙北地區、桃園地區發生諾富特飯店群聚感染，盧秀燕說，到目前為止，台中市的疫情尚稱平安平穩，沒有個案，所以大家不必過度恐慌，因為整個諾富特發展狀況還不能夠完全掌握，擔心有繼續擴大的現象，為防範未然，提早準備超前佈署。

盧秀燕指出，明天台中市政府將舉行大型的防疫會議，台中市府與中央防疫官員，還有本地的醫事團體，以及相關的防疫專家來進行會議，對於防範未然的工作提出討論。

為了防範疫情發燒，台中市府明天將有防疫相關會議，盧秀燕強調，雖然台中市的疫情目前尚稱平安，為了能超前部署，防範未然，希望市民朋友做好自我健康防護，要戴好口罩，健康要緊，口罩要戴緊。

(中時 )