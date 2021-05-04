華航諾富特感染風暴，至今包括10機師、8名機師家屬、飯店4員工、1外包商、以及3位飯店員工家屬，共有26人確診，足跡遍佈雙北、桃園。對此，台大兒童醫院院長、台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民今出席台大醫院洗手宣導記者會後提醒，現在國內已經是社區感染的第一級，且與桃園醫院院內感染相比，華航發生較久才被察覺，顯示病毒已經存在已久，因此足跡已難以追蹤，呼籲每一個人都要做好個人防疫，才能避免走到第六級的社區感染全面爆發。

黃立民指出，華航諾富特事件與部桃事件相比，部桃院內感染發生沒多久就察覺到，華航發生比較久才被察覺，有些機師甚至已感染兩至三個月，顯示傳播已持續一段時間，「到底是從旅館來，還是社區來，已經很難釐清。」因為時間已久，導致足跡遍及北台灣，已經難以追蹤，也不可能完整匡列接觸者。

他更提醒，現在疫情剛進入社區，還停留在家戶內親密接觸者，屬於第一級社區感染，如果不太熟的人也感染，就是第二級，最不希望看到的就是全面爆發的第六級。

外界好奇，目前諾富特旅館環境採檢全都是陰性，傳播鏈怎麼發生？黃立民分析，環境採檢只是一個參考，畢竟環境太大，不可能每個點都採到，「且採的地方沒病毒，不代表整個環境都沒有」。而且毒存在的時間有期限，可能存在三到四天，原本可能在電話按鈕、電梯按鈕、扶手上，存在幾天內接觸到的人被感染，但後來病毒被稀釋、消失，指揮中心也需要判斷，環境的重要性到底有多少。

黃立民提醒，如今已經公佈太多確診者足跡，其實民眾被資訊淹沒後，反而會覺得算了、管不了，因此建議，民眾不用太在意這些足跡，就是做好個人防疫、提高警覺。

(中時 )