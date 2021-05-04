台船環海在2019年10月與海龍離岸風場簽訂台灣首宗大型統包工程計畫優先承攬商合約，該風場近期獲經濟部核定產業關聯性計畫審查通過，為配合政府離岸風電在地化政策發展，台船環海與台船(2208)共同簽署水下基礎基樁產能保留協議，未來將由台船製造並供應海龍離岸風電計畫2A風場300 MW基樁需求。

台船董事長鄭文隆指出，該案為台船合資公司台船環海在水下基礎業務第一個簽訂的合約，對海龍案本土化方案的推進有很大的助益，也是繼『環海翡翠輪』建造案後，母公司台船以實質合約支持子公司台船環海的第二個案子，顯示台船事業體在離岸風電業務的版圖已逐漸完整，對台船在離岸風電業務的整合是重要的里程碑。

台船2020年1月啟用一貫作業水下基樁智慧產線，此次所供應的海龍離岸風場距離台灣海岸約50公里，水下基礎深度最深處55公尺，而海龍所採用的管架式水下基礎為針對台灣海床特性及風場條件所量身打造，所需求的水下基礎基樁在製造過程中對於真圓度與垂直度容許誤差精度要求相對更高，有賴於台船多年鋼構製造實績經驗，更能確保水下基礎基樁符合離岸風場施工高標準及要求。

台船環海所承攬海龍離岸風場大型統包工程為該公司目前所承攬規模最大專案，該風場的離岸距離以及水深條件，可藉台船環海旗下具高性能、高裝載能量、多功能革命性主力風電工作船「環海翡翠輪」，在最具經濟效益條件下，在較深水域和具挑戰性的海床環境進行管架式水下基礎安裝作業。此艘風電工作船在台灣是委由台船進行設計建造，完工後將隸屬於國籍輪，並配置國籍船員，因此，除了本土鋼構製造商選擇，在風電工作船要求上，台船環海也落實離岸風電產業本土化發展。

(時報資訊)