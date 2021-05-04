德國漢莎航空(Lufthansa)周一表示，將分別從波音和空中巴士各購買五架長途客機，取代舊有機型，並提升燃油經濟性。

漢莎管理高層和董事會已經批准了5架波音B787-9客機和5架空巴A350-900客機的購買；波音客機預計在明年上半或冬天之間加入服務行列，空巴客機則預計在2027至2028年間交付。

業界認為漢莎訂購的部分波音客機是有可能再往前提早交付，因為波音之前已經為其他航空公司進行該型客機的製造，而這些航空公司則因為新冠疫情衝擊旅遊業，推延或無法接受客機的交貨。

業界認為，除了替代舊機型，漢莎主要是看見旅遊的復甦，提前布局，希望能因應後疫情時期的需求。此前漢莎執行長Carsten Spohr表示，計畫針對超過100個旅遊目的地新提供或增加航班。

漢莎訂購的新客機燃油效率較佳，每位乘客每飛行100公里將只消耗2.5公升噴射燃料，較舊機型的燃油效率提升30%。

該項新投資符合德國政府的紓困條件；同時也符合漢莎的公司政策，即投資不應超過折舊攤提。

(時報資訊)