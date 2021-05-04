美股昨夜漲跌參半，費半指數跌破季線創1個月新低。台股開高27.21點、為17249.56點，股王爭霸戰中由大立光(3008)重新拿回股王寶座，不過，高本益比的電子股全面壓回，IC設計族群紛紛回檔修正，鋼鐵、航運也出現壓力，台積電(2330)守在平盤上方，成為撐盤的要角，電子資金比重僅45%，而航運資金比重則拉升至26%左右。今日台股開高後又回跌，盤中一大跌逾300點，揮別萬七大關，失守月線支撐。

宏遠投顧副總陳國清指出，台股大盤可用之兵仍有不少，不再需要看電子股臉色，目前傳產股強勢表現已凌駕在電子股之上，貨櫃航運股還是目前台股主角。在第一季財報即將公布之際，應冷靜檢視手上股票，持股需以基本面及獲利為依歸、未來景氣及趨勢佳、本益比低且價值低估為主，降低高本益比及獲利不佳個股來持盈保泰。

盤面上，股王爭霸戰中由大立光(3008)盤中最高曾至3045元，重新拿回股王寶座，矽力-KY(6415)今日賣壓較大，退居股后位置；台積電(2330)今日成為穩盤要角，多頭守在平盤上方，漲幅約0.5%；IC設計回檔修正，聯發科(2454)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、群聯(8299)等跌幅都在3%以上；鋼鐵股賣壓蜂擁而出，盤中官田鋼(2017)、建錩(5014)、佳大(2033)、燁輝(2023)、中鴻(2014)等16檔個股一度亮燈跌停，鋼鐵指數大跌7%以上。

中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，4月台股股價頻創新高，且每日當沖金額占比從3月底的30%，到4月底升高到38%；對於投資人來說，台股在資金行情、景氣復甦帶動下，長線仍看多，但短線受當沖比例不斷攀高下，須提防高檔震盪。

(時報資訊)