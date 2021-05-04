黑衣人在二樓灑完蟑螂後，快速跑1樓逃離。（圖／翻攝自畫面）

北市大安區臥龍義警中隊3日晚間在中山區舉行餐敘，席間2名黑衣人突然持2個黑色大塑膠袋，衝到2樓櫃台處潑灑上千隻蟑螂，頓時蟑螂滿地亂竄，畫面相當噁心。由於北市警察局局長陳嘉昌、新北市警察局局長黃宗仁與多名北市議員都有出席，引起警方格外注意，台北市長柯文哲指示「要儘速抓人給交代」，新北市長侯友宜也不可思議表示，全力打擊犯罪，壓制黑道氣焰。如今撥灑郎螂畫面曝光，2名黑衣人丟完上千隻蟑螂後急逃，雖然整個過程只有10秒，但噁心畫面卻讓現場人與警方看後都覺得極為噁心與憤怒。

昨晚這次餐敘包括雙北警察局長與多位議員在內議，賓客700多人，未料遭到黑衣人狂砸千隻蟑螂當場對餐廳「洗臉」，讓尚未在松山分局黑衣人事件中尚未脫身的警方顏面無光，也讓治安雪上加霜，台北市長柯文哲上午表示，對台北市政府來說，暴力事件絕對不被允許，會儘速抓到人，給社會一個交代。

黑衣人在二樓灑完蟑螂後，快速跑1樓逃離。

黑衣人在二樓灑完蟑螂後，快速跑1樓逃離。

警方獲報後以車追人，發現嫌犯有5人，2人騎機車前往丟蟑，2人在旁拍照，另1人則駕車在外接應，5人最後會合駕車逃逸。

這起事件發生在3日晚間，事發當時雙北警局長、台北市議員等長官都參與會中，但大廳卻突然闖入兩名黑衣人潑灑蟑螂，黑衣人潑灑完蟑螂後隨即逃逸，而警方目前已經鎖定1車4男1女正全力追緝當中。

新北市長侯友宜今天表示，黑道份子竟然用千隻蟑螂撒潑脅迫店家，造成治安混亂，這種事絕不允許，不管是在台北或新北發生，警察團隊應該團結在一起，全力打擊犯罪，壓制黑道氣焰。

(中時新聞網)