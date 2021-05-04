大陸央視新聞4日報導，中國國藥集團與阿根廷相關企業，當地時間3日就在阿根廷國內合作生產國藥集團新冠疫苗，達成共識，並決定將立即就有關技術細節問題，展開協商，爭取盡快開工生產。據悉，雙方企業還將制訂聯合生產時間表，包括資訊交換、設備和耗材準備、品質檢測等環節。

據中國駐阿根廷大使館當地時間5月3日發布的消息，中國駐阿根廷大使鄒肖力當天同阿根廷衛生部長維佐蒂、阿總統顧問尼寇里妮及阿駐華大使牛望道，與中國國藥集團和阿根廷製藥企業負責人舉行視訊會議，就在新形勢下擴大和深化兩國抗疫合作進行交流。

維佐蒂表示，兩國政府和企業在聯合生產新冠疫苗專案上擁有良好意願，中阿合作生產新冠疫苗以供應阿根廷和拉美市場具有戰略意義。她強調，阿根廷總統費爾南德斯對此予以高度重視。

此外，維佐蒂還再次對中方向阿根廷持續提供抗疫支援表示感謝。

(中時 )