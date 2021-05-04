華航機師染疫及諾富特飯店群聚案，至今已累積26人確診，由於確診者足跡遍及北中南，有不少地方父母官將責任指向中央反應慢半拍，不過行政院長蘇貞昌今天則持續擁護衛福部長陳時中，強調若有人明明工作性質敏感，卻未向看診醫師報告，暗指諾富特男主管案1120隱匿身分，國人同胞不配合，光憑一個陳時中恐怕也是神仙都辦不到。

蘇貞昌、陳時中今天上午出席衛生福利部醫院第八屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，會前接受媒體堵訪時蘇貞昌提到，台灣防疫世界第一，但政府會做事之餘也要國人同胞配合，「例如有人明明知道政府訂的SOP是這樣，他卻趴趴走；有的單位場所，明知道政府要求要實名制，卻沒做到；有的人身份工作性質敏感重要，卻沒向醫師報告，若是這樣老實說一個陳時中就算是神仙也都做不到。」

蘇貞昌強調，針對近期的國內外疫情，政府已對印度實施入台禁令，若不是國人同胞都不能來台，也無法轉機，而外國機師部分也實施分流，另外也要求各沒有做到實名制的場所機關，以及國人同胞一定要一起配合，大家一定要照指揮中心的規定做到，同時也拜託國人盡快去施打疫苗。

蘇貞昌說，國內目前的疫苗是當初好不容易所爭取到，現在公費施打資格都已放寬，民眾應踴躍接種保護自己也保護家人，同時也強調自己與陳時中都已完成施打，證明疫苗有效又安全，呼籲全民放心接種。

蘇貞昌說，陳時中部長做指揮官一年多來率所有防疫團隊盡心盡力、夜以繼日，辛辛苦苦讓台灣防疫做到世界第一，我們知道防疫非常不簡單，外國疫情一波三起，大家看到很多先進國家死亡這麼多人，但台灣到今天都是非常安全的國家。

(中時 )