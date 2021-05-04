大陸「五一」小長假接近尾聲，央視新聞4日報導，五一期間，不少熱門景區客流量「爆棚」，短期猛增，一些景區安全保障出現問題或者不足。河北承德一遊樂場設備故障，2日27人被困半空，所幸無人傷亡。暢快旅遊，安全第一。各大景區應全方位加強安全保障。對景區各類設施、設備，要做好安全隱患排查，提高應急保障能力。報導稱，除了設備安全，在交通安全、食品安全等方面，景區自身也要把好第一道關，把安全意識體現在細節處。

報導稱，面對大量人流，不少景區堅持預約才可進入，控制最大接待量。文化和旅遊部在2日晚的通知中指出，群眾出遊意願較高，各地旅遊景區要進一步落實「限量、預約、錯峰」要求。在這個被稱為最「熱」的小長假，各地既要做好規畫預判，及時發布售票資訊、預警訊號提示，同時要引導遊客嚴格遵守防疫規定，疫情防控不能鬆懈。

報導指出，3日下午，大陸中央氣象台發布暴雨預警、沙塵暴預警以及山洪、地質災害預警，南方地區出現大範圍降水過程，4日是此輪降雨最強、範圍最大的一天。北方部分地區將出現沙塵天氣。針對天氣情況，各地要做好預案，防止出現突發情況，保障遊客安全。

報導表示，把安全保障放在首位，需要一整套完善的服務、保障體系來作支撐，也需要及時做好資訊發布，做好與遊客、旅客的全程溝通，讓出行的人們自覺遵守各項規則，把安全保障落實到每一環節。

中國天氣網4日也發布中央氣象台沙塵暴藍色預警，指內蒙新陝等5省區部分地區有揚沙或浮塵。受冷空氣大風影響，4日8時至5日8時，新疆南疆盆地、內蒙古中西部、陝西北部、山西、河北北部和西部等地有揚沙或浮塵天氣，內蒙古中部局地有沙塵暴。

中央氣象台建議防禦指南：

1．做好防風防沙準備，及時關閉門窗；

2．注意攜帶口罩，紗巾等防塵用品，以免沙塵對眼睛和呼吸道造成損傷；做好精密儀器的密封工作；

3．把圍板、棚架、臨時搭建物等易被風吹動的搭建物固緊，妥善安置易受沙塵暴影響的室外物品；

4．由於能見度較低，駕駛人員應控制速度，確保安全。

(中時 )