有「國民黨諸葛亮」之稱的世新民調中心主任梁世武，兒子梁勛頂著他的名義四處借錢不還，遭程姓債主在PTT八卦版爆料。梁世武認為兒子的事與他無關，提告求償1000萬元，台北地院民事庭審結，判程男要賠梁世武8萬元，可上訴。

程男2015年間借梁勛100萬元拿不回來，2019年5月間在PTT八卦版發文指控：「世新梁世武院長...好歹你也位高權重愛惜羽毛...怎麼繼續放任你兒子梁勛在外頂著老爸的名義到處借錢玩賭盤啊？自己的兒子好好教啊，貴圈私下玩的很瘋，募錢拿去賭，有本事借就要有本事還啊....」、「我們院長可有錢囉～是在跟兒子賭氣而已啊，院長老婆也是賭性堅強，股票期貨也沒少玩呢」。

梁世武認為兒子借款的事與他無關，文章已損害他的名譽，控告程男加重誹謗，北院刑庭去年判罰金8千，得易服勞役，緩刑2年，須參加法治教育3場次。

梁世武另提起刑事附帶民事訴訟，求償1千萬及登四大報道歉；程男開庭抗辯，他是因為被梁勛欺騙、借錢不還，一時衝動才上網發文，不是要針對梁世武，現已刪除文章。

北院民庭認為，程的的文程開頭就對「世新梁世武院長」喊話，足認他特別強調梁世武在學術界的身分，後面還有「沉迷賭博或投機金融商品」、「不務正業」、「挪用學術款項」等語，也屬於負面的社會評價，目的是達成「子債父還」目的，嚴重侵害梁世武名譽，因此判賠。

(中時 )