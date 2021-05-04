莊姓男子2018年到北市某酒店尋歡作樂，酒過三巡，見坐檯的酒店小姐酒醉不醒人事，將她「撿屍」到旅館性侵，隔天一早莊男見她玉體橫陳，酒意未消，跨跪在她後方「老漢推車」頂撞硬上，酒店小姐眼見遭莊侵犯，雖梨花帶淚哭求「不要」，卻仍遭莊硬上。事後被害人申請犯罪被害補償，北檢審議補償25萬多元。

檢方調查，被害人任職北市某酒店，2018年12月17日晚間莊男到該酒店消費，18日凌晨，莊男見被害人酒醉，意識不清，認為有機可乘，即攙扶她搭計程車到中山區附近某旅館休息。

18日上午10時，被害人驚醒，發現自己一絲不掛，趴躺在旅館床上，心知不妙，轉頭一看，驚見莊男全身赤裸跨跪在她後方，意圖不軌，被害人見狀，哭喊「不要」，哀求莊男住手。

但莊男對於被害人哭求，充耳不聞，硬是將她壓制在床上，並從後方侵犯被害人，被害人因其酒意未退，無力抗拒，只能眼睜睜看見自己被侵犯。

莊男完事後，還不慌不忙穿好衣服，從容離開旅館，被害人見莊男離去，才通知酒店經紀到場，陪同離去，事後被害人報警處理。北檢去年已經依妨害性自主罪起訴莊男。

被害人日前向北檢申請性侵犯罪被害補償，北檢審議後補償她醫療費、精神慰撫金共計25萬多元，檢方將向莊男追償。

(中時 )