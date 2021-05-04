華航疫情擴大延燒超越部桃 蘇貞昌、陳時中出席活動｜2021.05.04

諾富特飯店染疫事件擴大，有聲音要衛福部長陳時中負政治責任，行政院長蘇貞昌今（4）日受訪時表示，陳時中部長擔任指揮官這一年多來，盡心盡力、夜以繼日，如果有人不遵照指揮中心的SOP、不落實實名制，一個陳時中也無法顧到每個地方都沒有破口。此外，蘇貞昌也呼籲民眾施打疫苗，並強調自己也有打、效果很好。

蘇貞昌上午出席臺大醫院「掌握關鍵 攜手防疫」手部衛生日活動，受訪時他表示，陳時中部長這一年多率領所有防疫團隊盡心盡力、辛辛苦苦，也讓台灣防疫做到世界第一，防疫非常不簡單，尤其國外疫情一波三起，大家看到很多先進國家死亡人數那麼多，台灣到今天都是最安全的國家，這是全台灣人民一起努力的成果，有政府會做事，不過也需要大家支持。

行政院長蘇貞昌上午出席臺大醫院「掌握關鍵 攜手防疫」手部衛生日活動。（圖／中時新聞網）

對於防疫，蘇貞昌說，如果有人明知道政府訂的SOP確趴趴走；有的場所、單位明知道政府要求實名制卻沒做到；有的人本身工作性質敏感，卻不對就診醫師報告，老實說，一個陳時中，就算是神仙，也沒辦法顧到每一個地方都沒有破口。

蘇貞昌呼籲大家，一定要配合指揮中心公布的SOP，也拜託國人同胞一定要打疫苗，畢竟當初疫苗也不是那麼簡單爭取來的，有些國家甚至爭取不到，還因此打官司；而台灣就有疫苗在手上，蘇強調，打疫苗效果很好，自己也有打，陳時中部長也有打，請大家放心，打疫苗除了能增強防疫力外，也能保護自己、保護家人、保護社會。

蘇貞昌表示，如果每個人能多做一分，陳時中就能少一分負擔，政府的誠意跟努力也能更到位，希望台灣能做全世界最安全的地方真得很不簡單，也請大家不要鬆懈，因為疫情還沒有過去。

(中時新聞網)