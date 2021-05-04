大陸女星楊冪是著名的流量女王，以戲劇起家的她，還因擁有天使臉孔、魔鬼身材，讓楊冪的人氣夯爆，而近期忙拍戲的楊冪，則被網友直擊，她收工後換穿小背心、熱褲，楊冪的下班穿搭大秀美胸、長腿，不科學好身材讓網友眼睛大吃冰淇淋。

34歲楊冪近期忙拍《愛的二八定律》，她在劇中飾演律師，和小8歲的許凱搭檔共譜戀曲，而近日就有網友直擊，楊冪拍完戲收工後，她換下幹練的律師戲服，穿上白色小背心、藍色牛仔熱褲，頭戴藍色鴨舌帽並再搭上一件長板襯衫，整體穿搭青春有型。

楊冪收工後換上背心、熱褲，好身材全都露。（圖／取材自楊冪女朋友微博）

楊冪發現有粉絲在拍攝，她先是揮手向圍觀者打招呼，接著就快步走、坐上保母車準備離開，身材很有料的楊冪走路時，豐滿美胸狂晃，而她一雙纖細鳥仔腳更是被看光，褲子短到讓美臀隱約露出來，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

網友看了楊冪的下班換私服影片後，紛紛留言直呼：「動態的楊冪更美！邊走路邊揮手，氣場強大」、「私服真好看」、「身材絕了阿」、「太辣了」。

其實楊冪打扮風格多元，她的私下穿搭相當有型，也成為不少粉絲、少女爭相模仿的對象，尤其是楊冪的機場私服總成為時尚指標，不過人紅是非多的她還遭懷疑是炒作，楊冪日前被問到是否考慮低調、穿搭普通減少曝光，對此，楊冪則展現高EQ說：「我就是這麼有品味，我有什麼辦法」。

(中時新聞網)