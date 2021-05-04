根據CBRE世邦魏理仕今（4）日公布最新研究研究報告，疫情後時代，企業辦公室需求，可能出現大逆轉，就最新的企業租戶大調查顯示，全球有近六成企業傾向增租靈活辦公室；預料「辦公室＋遠端辦公」新型態混合辦公模式，在未來五年間將成為主流。 世邦魏理仕表示，全球各地疫苗陸續到位之即，疫情對經濟及民生的威脅仍未全面解除。疫情下創造了許多業種的新常態，遠端辦公、上班分流及居家辦公模式在疫情期間成功實施，促發企業開始重新檢視不動產組合規劃及未來辦公空間需求。

根據CBRE世邦魏理仕研究部2020 年10月《全球企業租戶大調查》的統計數據顯示，全球性跨國企業在辦公室租賃策略上出現新轉折：亞太區內有58%的受訪企業，未來傾向增加非傳統辦公空間的租用，如共享辦公室（co-working spaces）、商務中心（serviced offices）等，以做為辦公空間使用。

世邦魏理仕研究部分析，這樣的結果，一方面顯示許多企業租戶對於資本支出決策仍保持謹慎態度，加上主要辦公商圈的新增供給有限，市場上可供搬遷的閒置單位並不多，世邦魏理仕認為，「辦公室＋遠端辦公」新型態混合辦公模式在未來五年間將成為主流。

(工商 )