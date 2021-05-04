教育部近期公布大專校院學雜費收費基準基本調幅為1.26%，加計前一學年度未調整，最高可調漲2.5%。有要調整的大專須在5月底前申請，由各方代表組成的學雜費審議小組審議。

現行學雜費調整機制，由教育部依照行政院主計總處每年公布的消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受僱員工薪資年增率核算，110學年度計算出的基本調幅是1.26%，是近4年最低的一次。

109學年度基本調幅為1.4%，依照規定，去年未調漲的大專，今年可加計申請，但每年度調整上限為2.5 %。去年受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，武漢肺炎）疫情影響，沒有一所大專提出要漲學費，因此今年各校都可申請調漲2.5%。

另外，根據「專科以上學校學雜費收取辦法」第10 條規定，符合具有完善之助學計畫、學雜費調整支用計畫、資訊公開程序及研議公開程序等條件的大專，可申請放寬基本調幅到1.5倍。但教育部表示，過去5年都沒有學校在審查後，符合這項條件。

大專預計於5月31日前提出申請案，教育部將先確認各校是否符合資格條件，再邀集相關機構、學者專家、學生、家長代表組成學雜費審議小組，審查各校的申請案，預定於7月中旬前公告審議結果。

年度學雜費基本調幅的計算公式為3項指標加權，其中消費者物價指數年增率占30%（110學年度為負0.23%，以下皆為110學年度數據），受僱員工薪資年增率（1.55%）、每戶可支配所得年增率（2.26%）各占35%。（編輯：方沛清）1100504

(中央社)