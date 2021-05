星際大戰迷們不會錯過,今日就是一年一度的國際星戰日!無論對於《星際大戰》系列電影熟悉與否,這部現身超過40年的史詩作品中的經典台詞「May the Force Be with You」 (願原力與你同在),已成為無人不知的名言。而全球廣大影迷為表示對作品的熱愛永不滅,取其諧音「May the Fourth Be With You」並將5月4日定為國際星戰日,在這天用各種方式表示對《星際大戰》喜愛。而Apple TV 和 Apple Music 也不例外,要替你補足「原」氣「原」力!

蘋果宣布,在星戰日當天(5月4日)至5月7日於 Apple TV app 中購買任何《星際大戰》系列電影都能以 NT$350的優惠價購買,享有6折優惠。系列電影除了《星際大戰》九部曲之外,還包含《星際大戰外傳:俠盜一號》以及《韓索羅》,共11部。

而獲獎無數的《星際大戰》原創電影配樂,都在 Apple Music 被完整收藏,由約翰威廉斯所打造振奮人心的激昂旋律 ,透過倫敦交響樂團的絕佳演奏,以 AirPods Max 或 AirPods Pro 聆聽,享受空間音訊( Spatial Audio)帶來的沈浸感,讓你在繁忙日常也能帶領視覺與聽覺展開奇幻冒險,回味天行者、絕地武士、光明武士和帝國風暴兵等角色給你超過40 年的精彩故事!

