星際大戰迷們不會錯過，今日就是一年一度的國際星戰日！無論對於《星際大戰》系列電影熟悉與否，這部現身超過40年的史詩作品中的經典台詞「May the Force Be with You」 （願原力與你同在），已成為無人不知的名言。而全球廣大影迷為表示對作品的熱愛永不滅，取其諧音「May the Fourth Be With You」並將5月4日定為國際星戰日，在這天用各種方式表示對《星際大戰》喜愛。而Apple TV 和 Apple Music 也不例外，要替你補足「原」氣「原」力！

蘋果宣布，在星戰日當天（5月4日）至5月7日於 Apple TV app 中購買任何《星際大戰》系列電影都能以 NT$350的優惠價購買，享有6折優惠。系列電影除了《星際大戰》九部曲之外，還包含《星際大戰外傳：俠盜一號》以及《韓索羅》，共11部。

在星戰日當天（5月4日）至5月7日於 Apple TV app 中購買任何《星際大戰》系列電影都能享有6折優惠。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

而獲獎無數的《星際大戰》原創電影配樂，都在 Apple Music 被完整收藏，由約翰威廉斯所打造振奮人心的激昂旋律 ，透過倫敦交響樂團的絕佳演奏，以 AirPods Max 或 AirPods Pro 聆聽，享受空間音訊（ Spatial Audio）帶來的沈浸感，讓你在繁忙日常也能帶領視覺與聽覺展開奇幻冒險，回味天行者、絕地武士、光明武士和帝國風暴兵等角色給你超過40 年的精彩故事！

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