一度遭矽力-KY(6415)超越，失去股王寶座的大立光(3008)今天重振聲威，由於大立光第1季EPS有望仍是居台股之冠，今天大立光股價逆勢走高，守住3000元關卡，而矽力-KY則因獲利了結賣壓出籠，股價開平走低，盤中失守3000元關卡，大立光重回股王寶座。

電源管理晶片廠—矽力-KY搭大陸5G商機成長與去美化、半導體元件缺料題材，且公司股本小，股權多掌握在外資手上，儘管獲利遠不如大立光，卻因籌碼優勢享有股價，繼年初一度於盤中超車大立光成為短暫股王，昨天更無畏台股重挫大漲，以收盤價3030元超越大立光，成為台股新股王，讓大立光自2012年4月以來獨霸台股股王暫時畫下休止符。

不過，雖然大立光營運遭逢智慧型手機鏡頭產業成長趨緩、半導體元件缺料等逆風衝擊，大立光今年第1季每股盈餘仍暫居已公告上市櫃公司財報之冠，穩定的獲利也成為大立光今天盤中再度奪回股王寶座的推手。

由於第1季為傳統淡季，且電子產業鏈逢半導體元件等缺料問題，大立光第1季合併營收為118.19億元，季減23%，年減11%，營業毛利為76.52億元，季減22%，年減17%，單季合併毛利率為64.74%，季增0.3個百分點，年減5.06個百分點，營業淨利為63.46億元，季減24%，年減19%，稅前盈餘為65.02億元，季減24%，年減21%，單季稅後盈餘為53.15億元，季減24%，年減21%，單季每股盈餘為39.62元。

林恩平表示，AP及感測器受到天災影響，導致某些使用高畫素感測器客戶停產，由於原地重新生產或另外投產都需要一季的時間，4月會比3月差，5月看起來也不好，不過這些客戶產品已經規畫好，只是延後一季度。

(時報資訊)