工業電腦廠磐儀(3594)2020年營運受疫情影響落底，2021年以來單月營收表現持穩，首季合併營收年增5.52％。公司日前宣布打入醫療即時檢驗（Point of Care, POC）市場，並拿下歐美大型長期合作專案，有助未來業績貢獻成長，看好今年營運表現逐季向上。

磐儀股價自2月中緩步走揚，4月中起上攻力道轉強，今（4）日開高後一度勁揚6.93％至30.85元，創2018年7月中以來近2年10月高點，惟隨後賣壓湧現致使漲勢拉回，盤中翻黑下跌逾3％，失守28元關卡。

磐儀2020年合併營收15.1億元、年減5.36％，惟毛利率28.1％為11年低點，營益率自4.14％降至2.39％，使歸屬母公司稅後淨利0.1億元、年減77.17％，每股盈餘（EPS）0.16元，雙創新低。公司決議擬配息0.1元、配股0.1元，6月28日召開股東常會全面改選董事。

磐儀2021年首季自結合併營收2.98億元，雖季減26.1％、仍年增5.52％。公司日前宣布結合聯發科AI晶片及資源成功打入POC市場，並拿下歐美大型長期合作專案，訂單能見度高，有助公司未來業績貢獻成長，並將與聯發科深化合作，共同精耕POC市場、擴大市占率。

磐儀表示，新冠肺炎疫情加速全球智慧醫療應用導入進度，今年POC產值約達450億美元。磐儀醫療解決方案結合聯發科AI晶片及手持檢測儀，提升設備行動性與智慧性，並協助客戶取得FDA認證，歷經2年努力已取得歐美大型專案訂單並陸續出貨，長期規模估逾萬台。

磐儀表示，智慧醫療向來是公司重點發展的主要領域之一，POC設備及防疫等智慧醫療應用需求增加，帶動整體智慧醫療出貨動能優於預期。預期此系列產品將成為與聯發科強化技術合作及業績成長的新動能，在醫療占比提升下，看好營收及獲利有望逐季向上。

(時報資訊)