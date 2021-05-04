霍建華和林心如結婚5年，育有一女「小海豚」，一家幸福和樂，近日有網友曝光霍建華和林心如帶著雙方父母聚會，私下真實互動也曝光，引起熱議。

近日有網友曝光霍建華和林心如一家同框視頻，只見霍建華摟著岳母高興唱歌，而霍建華媽媽則緊抱林心如，還在她臉頰親了一下，可以看出雙方家庭私下感情都非常好，令人稱羨不已。

霍建華和林心如帶著雙方父母聚會，私下感情非常好。(圖／翻攝自新浪娛樂)

其實，上月初林心如替媽媽舉行70歲壽宴，還找來演藝圈好友陳美鳳、藍心湄、寶媽一起慶祝，女婿霍建華也在現場招待賓客，還被4歲女兒小海豚緊抱大腿撒嬌，讓網友看了都直呼「這大腿抱的，誰還捨得出門上班呀」。

林心如和霍建華結婚5年來，因為個性低調不常放閃，因此也傳出婚變傳言，不過夫妻倆卻不畏流言、感情越來越好，林心如也曾稱讚霍建華為神隊友，讓她沒有後顧之憂去工作。而為了婚姻保鮮，夫妻倆會培養共同愛好，即使忙碌也會製造獨處機會。

不過林心如也透露婚後自己最享受的時光是霍建華和女兒都入睡後，因為自己可以喝點小酒或追劇，偶爾看著家人睡著的模樣，讓她覺得踏實又溫馨，雖然單身也能做這些事，但婚後多出一股溫暖感，很享受這股自在又安心的感覺。

(中時新聞網)