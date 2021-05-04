台北市大安義警大隊臥龍中隊，3日晚間在中山區鉅星會餐廳舉辦定期餐會，廣邀立委、議員等民代，及雙北市警察局長等官警與會，闖入2名黑衣人朝櫃台潑灑千隻蟑螂，讓警方顏面無光，中山分局獲報後立刻發動全市圍捕，正巧當時北投分局也正在進行攔檢勤務，卻在通報前就已攔查過嫌犯座車，事後接獲勤務中心通報歹徒車號後，才發現竟然錯失良機，令警方相當扼腕。

近來飽受 「松山之亂」之苦的北市局長陳嘉昌昨（3）日用餐，遭2名黑衣人朝櫃檯丟擲2袋約上千隻蟑螂，嚇壞餐廳員工和賓客。（影／警方提供）

近來飽受 「松山之亂」之苦的北市局長陳嘉昌昨（3）日出席餐會，餐廳遭2名黑衣人朝櫃檯丟擲2袋約上千隻蟑螂，嚇壞餐廳員工和賓客。（影／警方提供）

警方案發後立即調閱監視器，晚間約8時許，尚未掌握車號、身分時，嫌犯的座車曾在北投經過路檢點被盤查，之後專案小組通報車號，發動「全市圍捕」，才赫然驚覺犯嫌車輛曾被攔查，感嘆慢了一步。

近來飽受 「松山之亂」之苦的北市局長陳嘉昌抵達餐廳前，2名黑衣人朝櫃檯丟擲2袋約上千隻蟑螂，嚇壞餐廳員工和賓客。警方以車追人，發現嫌犯有5人，2人騎機車前往丟蟑，2人在旁拍照，另1人則駕車在外接應，5人最後會合駕車逃逸。

警方查出嫌犯曾有北聯幫背景，被蒐報註記過，去年底改投同樣在北投活動的竹聯幫育仁會，由於眾人犯案後立即往北投藏匿；地緣、幫派的種種巧合，最初實在很難不讓人與近來的「北聯趙介佑之亂」聯想在一起。

雖然警方初步掌握嫌犯身分，研判犯案動機應是與店家有債務糾紛，但因雙北警察局長都出席的餐會，竟遇上離譜潑蟑案，警政署嚴令儘速破案釐清，整晚雙北市警方、甚至國道警察，都加入圍捕行動，陳嘉昌則坐鎮中山分局指揮，到清晨5時許才離開。

但警方初步調查後，排除嫌犯針對官警挑釁，而是店家老闆與人有債務糾紛，蟑螂怪客受教唆犯案恐嚇。怎不巧遇上這場700人、冠蓋雲集且雙北警局長都受邀的餐會，引起軒然大波，還遭警方以槍擊要犯的規格動員圍捕。

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(中時新聞網)