「血汗代理，省錢辦教育，沒有休假，沒有休假補助。」全國教育產業總工會今天召開記者會，指控新北市、台南市、新竹縣及南投縣等4個縣市的代理教師兼行政，沒有像正式老師兼行政一樣有休假及休假補助，他們的勞力被壓榨。

目前，公立國中小學教育現場，常有行政大逃亡，行政業務繁複、縣市政府各局處常常一紙公文來校就要求兼行政職務教師於很短期內配合完成課程融入、業務性調查統計、各種評鑑結果填報、各項計畫的執行、核銷及成果發表等，非常辛苦。

面對這種現象，正式老師不想兼行政職，學校只好要求代理教師來做，但代理教師兼行政職，在許多縣市卻面臨不公平待遇，形同是次等老師。

全教產理事長林碩杰表示，現在公務人員及兼行政職的正式教師，均有慰勞假（類似勞工的特休假）及休假補助（國民旅遊卡）的福利，但新北市、台南市、新竹縣及南投縣的代理教師若兼行政職，這些福利均沒有。

林碩杰說，各縣市雖均有給予代理老師兼行政職務之加班補休，但因為許多代理教師聘期如未滿一年，加上兼行政職務的補休通常「被要求」在寒暑假間進行，代理教師如未被續聘或聘期未能銜接，則該有的福利完全消失，因此對於教師來說，常常是看得到吃不到。

林碩杰指出，新北市、台南市、新竹縣及南投縣等四個縣市的代理老師，每次聘期都未滿1年，可能只有10個月或11個月，因此，他們兼行政職時，沒有休假及休假補助，遭受不公平待遇。

全教產指責教育部躲在後面，導致部分縣市代理教師的勞力被壓榨。他們要求教育部應該站出來，進行全國統一性規定，給兼行政職的代理教師公平待遇。

曾任新北市教育局長的國民黨立委林奕華說，教育部總說國立高中職代理教師的聘期均是一年，然後要地方政府自行決定要不要跟進。但地方教育局處即使想要跟進，主計單位考慮到財政負擔通常不太會配合，導致兼行政職代理教師的權利被忽略。

林奕華要求教育部給地方教育局處力量，對全國縣市發出公文，要求給代理教師的聘期要一年，這才會讓教育局處和主計單位溝通不會產生障礙，進一步保障兼行政職代理教師的權益。

(中時 )