士林媽祖遶境機車騎士未戴安全帽，士林分局開罰21張單。(照片/邱子軒 拍攝)

北市士林慈諴宮昨(3日)午舉辦媽祖聖誕遶境慶典，吸引大批信眾參拜跟隨繞境。豈料，一名網友地方社團po文抱怨，不少遊行機車隊伍亂竄、騎士未戴安全帽，警方卻視若無睹，掀起網論戰。對此，士林分局回應了。

一名網友地方社團抱怨，士林遶境民眾未遵守交通規則，引起網友論戰。(照片/翻攝《我是士林人&我是北投人》社團)

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一名何姓網友(3日)晚間在《我是士林人&我是北投人》社團po文表示， 雖信仰不同，但傳統文化完全尊重，想抱怨士林夜市的遶境，今天警察似乎對路上亂竄的機車騎士視若無睹，更親眼看到沒戴安全帽，一旁警察不知是不敢管還是上級交代，而地上鞭炮、檳榔汁殘餘是自行清，還是明早清潔隊員。

士林遶境機車騎士未戴安全帽、亂竄。(照片/邱子軒 拍攝)

何姓網友文末無奈寫下，我知道很多人是敢怒不敢言，若警方僅指揮交通而放縱路危險駕駛，而守規矩的駕駛卻要提心吊膽，他不禁要問，下次的活動會有更囂張的嗎？

網友控民眾騎車遶境未戴安全帽，警方視若無睹。(照片/邱子軒 拍攝)

網友紛紛表示「宗教歸宗教、法治歸法治，警方應該要有所作為；不能鄉愿！」、「這種警察都有密錄器，事後會開單，當下取締，怕會起糾紛。」、「我也看到滿地的垃圾跟檳榔汁」、「永興路這邊的警察完全沒在管交通 三四個聚在一起看戲 還有警察拿手機在錄影看熱鬧」、「請問警察哪一次會在廟會的時候抓他們違規？？？」

士林分局發出聲明表示，針對士林慈諴宮(3日)遶境，本分局發現參加遶境年輕人有交通違規部分，除輕微違規予以勸導外，目前共取締告發21件(含無照、未繫帽扣、未戴安全帽及其他違規案)。本分局除持續與主辦單位溝通及約制宣導外，亦將嚴正執法，俾維護遶境期間的交通順暢及安全。

(中時新聞網)