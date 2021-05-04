英國《金融時報》副主編、首席經濟評論員馬丁·沃爾夫近日在《金融時報》撰文提醒，中國不要低估美國的實力，並列舉了美國在企業、創新等方面的優勢，並強調在一些相關資料上，美國與盟國的總和遠大於中國。

文章稱，中國精英相信，美國正處於不可逆轉的衰落之中。但是，美國衰落的觀點言過其實了。美國仍掌握著大量資源，尤其是在經濟領域。

文章認為，一個半世紀以來，美國一直是全世界最具創新性的經濟體。這是其全球實力和影響力的基礎。那麼，它今天的創新能力如何呢？答案是：相當不錯，儘管有來自中國的競爭。全世界最有價值的10家公司中有7家的總部設在美國，前20強中有14家總部設在美國。

文章稱，如果沒有沙烏地阿拉伯國家石油公司，那全球最有價值的五大公司將全都是美國科技巨頭：蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet和臉書。中國有兩家科技公司上榜：騰訊（排名第七）和阿里巴巴（排名第九）。但它們是唯一進入前20強的中國公司。

文章說，如果只看科技公司，在前20強中有12家是美國公司；中國公司有三家；荷蘭公司有兩家，其中之一是阿斯麥爾公司，它是全球最大的半導體設備製造商。台灣地區有全球最大的晶片代工製造商台積電。韓國有三星電子。

至於生命科學是確保國家未來興盛的另一關鍵領域。在這一領域的前20強企業中有7家是歐洲公司（包括瑞士和英國）。但美國公司在前10名中佔據了7席，在前20名中佔據了11席。還有一家澳大利亞公司和一家日本公司上榜，但沒有中國企業。總之，美國公司在全球佔據主導地位，而且幾乎所有最有價值的非美國公司都將總部設立在了美國的盟國。

馬丁·沃爾夫稱，中國聲稱它在其他領域處於領先地位，特別是在高鐵領域。但這項技術卻發源於其他國家。中國在鐵路和其他幾個領域的成功體讓它現在能快速且大規模地建設基礎設施。

他強調，總體來說，未來的美國幾乎不可能淪為無關緊要的經濟體，尤其是在它與盟國聯合起來的時候。即使中國很快就成為世界上最大的經濟體，它也不會是最具生產力和創新性的國家。而且，即使中國經濟繼續發展，美國及其盟友也應該會長期保持領先地位。

文章認為，對美國國際地位的最大威脅不是來自中國，而是來自於自身。如果它選出的領導人蔑視民主體制、種族多樣性、全球聯盟、科學和理性，它就必將會衰落。美國的一大優勢是它有能力吸引到全世界最優秀和最聰明的人才，儘管，美國現在展現出來的本土主義傾向卻在抵消這一優勢。

不過，馬丁·沃爾夫也表明，美國不太可能繼續主導世界，因為中國的人口是美國人口的四倍多。然而，只要美國繼續保持民主、自由和開放，它就很有可能在未來很長一段時期內仍是全球最具影響力的國家。

(中時 )