許多以結婚為前提的情侶，交往後期會選擇同居試婚，看雙方適不適合牽手走一輩子。不過本月2日，臉書社團「匿名公社」卻有一名網友PO文，分享自己的感情關卡，引發熱議。原PO提到，自己和女友同居1年，這段期間除了「本身已結紮」一事有所隱瞞，其餘都坦誠相待，豈料某天女友卻開心告訴他肚子有喜了，讓原PO直呼心寒，內心只有「分手吧」這念頭，貼文一出遭多數網友反對。

前（2）日，臉書社團「匿名公社」有網友發文，表示自己和女友同居1年，個性、相處上都沒什麼問題，三觀算是十分契合，然而這樣和諧的愛侶生活，直到某天女友開心掏出驗孕棒，雀躍告知懷孕消息就崩盤了，因為原PO早已結紮，聽到女友懷孕心瞬間涼了一半，內心第一個閃過念頭正是「我很多事情都會跟妳說，只有這一直隱瞞妳」、「分手吧，沒什麼好說的」。

有網友發文自稱已結紮，同居女友卻告知懷孕讓他臉好綠。（圖／臉書_匿名公社）

面對這篇一則以喜、一則以憂的貼文，許多網友出面相勸，認為新生命到來終究是一件可喜可賀的事，加上結紮還是有懷孕機率的，於是紛紛表示「結紮也是有意外」、「如果真的是你的怎麼辦」、「結紮也是有可能懷孕，不要太早下定論」、「有點常識好嗎，結紮不代表百分之百不會懷孕」、「結紮懷孕的很多，你女友很衰」、「你以為男生結紮就百分之百不會漏嗎？不要一廂情願」。

(中時新聞網)