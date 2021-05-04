台中某分局一名已婚40多歲派出所所長，疑心儀一名小他10多歲的未婚陽光女警，竟傳給對方在派出所前方拍攝的一名新娘婚紗清涼照，還住記直呼「快跑出來了」，造成該女警困擾，引起所屬分局主動約談2人追查，據了解，該所長已被調離非主管職務，今天正式生效。

日前有民眾向媒體爆料，該所長疑心儀所內一名女警，多次約對方到廟宇拜拜，該女警前陣子住院，所長主動幫忙喬單人病房，還跟女警說：「如果沒人照顧，我可以照顧」，為了迎合女警，還同意在所內飼養流浪貓。

3月中旬，該所長見派出所前所有新人拍攝婚紗照，遂故將該新人照片PO於臉書，並將臉書畫面截圖傳給該女警，還用文字註記「都快跑出來了」，經該所長所屬分局談約2名當事人調查，經檢視該照片認為非屬不雅照片，惟所長個人對話易遭誤解，實屬不妥。

據了解，分局認為所長對女警的言行，確有逾越同事間的分寸，為避免雙方在工作上接觸，暫時將所長調非主管職，轉調至市警局內勤單位，於今天生效。

(中時新聞網)