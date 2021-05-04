護理部明金蓮主任致詞。（北榮提供）

獲獎護理師。（北榮提供）

臺北榮總110年國際護師節慶祝大會，於昨日上午10時假臺北榮總介壽堂舉行，由許惠恒院長主持，會中頒發退輔會優良護理人員、臺北榮總護理學術論文、優良護理人員獎及優良實習護生獎等獎項。由臺北榮總護理部自行製作、護理部明金蓮主任帶領同仁重新翻唱的歌曲「護理的力量」也在今日首播，以悠美的歌聲，激勵人心的歌詞，唱出護理工作的偉大，希望能在COVID-19疫情尚未停歇的同時，鼓舞護理同仁，成為抗疫最温柔最堅強的力量。

許惠恒院長指出，臺北榮總有多達三千多名護理人員，執我國護理界之牛耳，不分平日、假日、白天、夜晚，在病房及門診都可以看到護理人員辛苦工作的身影。200多年前南丁格爾以貴族身份，在克里米亞戰爭時親自帶領護理人員照顧傷兵，也讓護理工作為成世人所崇敬的工作，南丁格爾本身即是數學統計及目視化管理的專家，是現代護理中強調精實管理、流程改造、不斷創新等非常重要的元素；軍護之母周美玉將軍建立軍護制度，為北榮護理的創始，經過代代優秀傳承，臺北榮總也在歷任主管的帶領下，積極實施流程改造，發展智慧護理、實證護理，成就卓越，期許所有護理人員持續創新，結合最新的科技，邁向護理工作最高峰。

許院長表示，109年在COVID-19疫情最艱困的時候，臺北榮總持續維持零院內感染的成果，其中護理部扮演重要致勝關鍵。從專責病房開立、成立發燒篩檢站、開發預約探病陪病APP、護理站訪客管理等等，護理師充分展現團隊合作的精神，在最險峻的時刻，毫不畏惧退縮，發揮穩定的力量，提供民眾最佳照護，協助教育民眾對防疫的重視，及減少對疫情的恐慌，達到防疫滴水不漏。在忙於因應疫情與籌備醫院評鑑之餘，護理部仍秉持努力不懈的精神，積極參予院內、外競賽，除以「修復人生-脊髓損傷轉銜照護」主題榮獲109年SNQ國家品質標章外，更榮獲全國品管競賽諸多佳績，這也是臺北榮總護理品牌屹立不搖的原因，藉由今天的慶祝活動，再次對於所有辛苦的護理師們表達誠摯感謝。

護理部明金蓮主任肯定所有護理人員的努力，在COVID-19疫情期間共創院內零感染的佳績，從調度人力與物資，到許多護理師爭取投入第一線戰役，勇敢堅定地守護台灣人民的健康，展現超優質的防疫表現，讓身為護理一分子的她備感榮幸，與有榮焉！

明主任表示，109年世衛組織發佈《世界護理現況》報告，全世界仍存在護理師短缺的現象，在COVID-19疫情發生後更嚴峻；110年5月召開的第74屆世界衛生大會(WHA)的重要議題即包含培育足夠適任的護產人力、優化護產的貢獻及強化其領導力及影響力等。護理的專業已被世人所看見，期許護理團隊能夠手牽手、心連心，繼續以專業知識與高超技能，智能化的創新、實證研究的成果與最優質的護理服務，讓臺北榮總護理持續發揚光大，再創高峰。

(中時 )