民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒、詐欺，遭開除黨籍，引起軒然大波。同黨台北市議員王世堅呼籲，各政黨都必須向黑道宣戰，以「互相期許而非「互相虧」的態度，一起來重新修訂黨綱、黨章，針對入黨者的前科、素行規範更嚴厲的考評制度。

囂張!趙介佑涉毒逃兵全因黨證無敵？ 街訪民眾嘆:不信任政府

王世堅昨日（3）在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉痛批，他看了來發生一連串荒謬事件，認為警察局乾脆關門算了，「還要警察局幹什麼？」王強調，公權力要對強者、惡劣者有效，社會才有公義，公權力不是用來對付善良小老百姓的，或者像中壢那個手無縛雞之力的女老師，任何壞警察如果濫用公權力，人民就應該要收回這樣的公權力。

王世堅認為，台北市黨部主委吳怡農在第一時間不但提案，而且還主張「立刻開除」，只是因為在會議中有人提出，要給趙介佑3天的時間說明，所以才會又要重新開會、拖到下星期一，可見吳的提案跟主張都完全正確。王進一步解釋，吳的提案跟主張，是因為遵照政黨內的黨綱、黨章內的相關程序，裡面有要求必須讓當事人有陳述的空間，所以吳必須再讓趙陳述。

話鋒一轉，王世堅直言：「我認為每個政黨都一樣，我們應該向黑道宣戰，我們應該對毒品零容忍，任何人只要染毒、染黑，尤其是毒品，不管事吸食、持有、販賣，那絕對是國法最嚴厲的處分，任何政黨都應該把他開除黨籍。」王指出，趙映光家族在北投是個大家族，趙在選舉時很熱心、古道熱腸，趙也說希望國法嚴辦、政黨開除其子。

王世堅表示，他相信一些合照每個政黨都會有，各政黨應深思的是，在黨綱、黨章上應設得更嚴厲，以後對擔任黨職的人士，應要調查其基本素行與前科；每個政黨都應互相期許而非「互相虧」，畢竟民主社會有入黨自由，民進黨有40萬黨員、國民黨有33萬黨員，在不知道誰有前科的情況下，他期勉大家黨綱、黨章重新訂，對黨員尤其擔任黨職者之素行，予以更嚴格的考評。

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(中時新聞網)