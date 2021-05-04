日本福島核事故廢水排放入海，引發周遭國家關切，我駐日代表謝長廷稱台灣也排核廢水入海引起在野黨反彈，要求謝返國說明，不過外交部昨則以防疫為重為由，表示謝因留守駐地不克出席立院答詢。對此，國民黨立委陳以信怒批，外交部搬出來的理由很荒唐，專門為謝長廷一人設標準，根本故意找藉口讓謝不回來。

對於外交部昨（3日）的回應，國民黨立委今（4日）早上前往外交部，要求外交部長吳釗燮說明謝未返台的原因。陳以信也隨即在臉書發文表示，他和立委同仁前往外交部，抗議駐日代表謝長廷至今不回台備詢！外交部搬出來的理由很荒唐，專門為謝長廷一人設標準，根本故意找藉口讓謝不回來！

陳以信請問外交部，海外台灣人經檢測陰性都能回台灣，為何就謝長廷不行？日本列自主管理者都能上飛機，為何就謝長廷不能？明明台日防疫都有固定標準，為何碰到謝長廷都轉彎？尤其外交部對謝長廷根本管不住，去年11月大陸外交部長王毅去日本，謝長廷放空城，愛回台灣就回台灣；但現在立法院要謝回台灣，謝卻不回來就是不回來，請問到底誰在給謝長廷當靠山？連吳釗燮都要為謝長廷護航。

陳以信要求，「蔡英文總統應該對外說明，為什麼這個駐日代表這麼大牌，連外交部長都管不動？是不是因為蔡總統在幫謝長廷撐腰？」

許多網友也在其PO文底下留言表示，「就說過小夫不會回台，現在也拿他沒辦法」、「外交、跟國防是屬於蔡英文的管轄，如果她不叫外長，把駐日代表謝長廷召回，謝長廷他就不會主動回來」。

【全程影音】謝長廷防疫為重不返台備詢 藍委踢館外交部要求交代｜2021.05.04

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(中時新聞網)