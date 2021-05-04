比爾蓋茲和妻子梅琳達宣布結束27年婚姻

在微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）投下震撼彈，宣布離婚前兩年，妻子梅琳達曾在網飛（Netflix）的3集系列紀錄片「蓋茲之道：疑難解法」（Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates）中提及，他曾清楚在白板上列出婚姻的利弊。

而梅琳達發現，兩人的關係困難到「難以置信」。據娛樂新聞網站TMZ報導，離婚是女方提出的。事實上，梅琳達認為，兩人的婚姻已「無可挽回地破裂」。

據《紐約郵報》（New York Post）和《太陽報》（THE SUN）3日報導，現年56歲的梅琳達2019年提及，她在加入微軟擔任產品經理4個月後，1987年和蓋茲在一場員工餐會上相識，兩人經過1年約會後，面臨是否要繼續交往下去的十字路口。

梅琳達當時在紀錄片中說，有一天她走進比爾蓋茲的臥房時，發現他正在白板上列清單，分析結婚的利弊。「關於要不要結婚，他得做決定。」

比爾蓋茲與妻子梅琳達

另一方面，65歲的比爾蓋茲則說明，他很認真看待婚姻。「你們知道，我們很喜歡對方，而當時只有兩個可能，我們不是分手，就是結婚。」而他想結婚，但不知道是不是真能投入，又同時經營微軟。

最後兩人1994年在夏威夷結婚，當時比爾蓋茲38歲，而梅琳達則是29歲。兩年後，梅琳達離開微軟，專心組織家庭，後來他們育有3名子女，分別是25歲的大女兒珍妮佛（Jennifer），21歲的兒子羅里（Rory），以及19歲的小女兒菲比（Phoebe）。

比爾蓋茲在紀錄片中說，他和梅琳達是真正平等的夥伴。「她很像我，既樂觀，又對科學有興趣，但她比我善於和人相處。」不過，梅琳達可能有不同的看法。2019年兩人慶祝結婚25年時，她透露，兩人的婚姻有時「困難得難以置信」。她說，有時會想，還能繼續下去嗎。

梅琳達在紀錄片專訪中回憶道，有一次她很氣比爾蓋茲，當她忙著要帶3個孩子出門時，他卻沒幫忙，只顧看英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）的書。她告訴媒體，另一半拚命想尋找工作與生活間的平衡。

(中時新聞網)