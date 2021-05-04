許惠恒院長致贈永欣里里長潘萬生禮物。（北榮提供）

臺北榮總為深化鄰里關係，加強互動加流，特別於昨日邀請北投區公所區長暨里長等人參訪院史廳。

許惠恒院長首先感謝多年來北投區公所與各里長共同協助照護北投區民的健康，臺北榮總建院60年，在張前院長的規劃下成立了院史廳，將過去散在各單位的值得珍藏的醫療用品設備、重要文物歷史資料等完整收整，不僅保存了臺北榮總重要歷史，更是臺灣醫界的重要記錄，希藉由本次參訪交流，增進彼此了解，邀請北投鄉親共同見證臺北榮總的發展史。

臺北榮總院史廳位於介壽堂一樓，106年整修完成，展示本院願景、時光迴廊、拔尖與創新、教育訓練及社會公益等5大主題，每個主題區域皆有獨特的亮點。臺北榮總願景區，特別展示蔣故總統經國先生生前所使用的特製輪椅，及歷年獲獎重要獎座；時光迴廊區展示臺北榮總創院動土開工奠基石；拔尖與創新區域展示世界首創攝護腺手術之電刀控制系統等，社會公益區展示歷年參與國際義診與國內重大災害事件醫療救護，如67年援沙醫療任務、泰北、印度東北方拉達克義診，921、SARS、八仙塵暴及新冠肺炎(COVID-19)等，自開幕以來已有7千6百多人次造訪，上班日的星期一至五上午９時30分至11時30分及下午2時至３時20分皆可免費參觀。另民眾如想了解臺北榮總歷史亦可利用數位院史廳，上網即可了解各項資訊並瀏覽各項醫院珍藏的文物及歷史照片等，目前瀏覽人次已超過45萬人。

臺北榮總介壽堂院史廳參觀資訊：https：／／vghtpehh.vghtpe.gov.tw／0000004.html

臺北榮總數位院史廳網站：https：／／vghtpehh.vghtpe.gov.tw／index.html

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