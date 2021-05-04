豐祥-KY(5288)公布第1季財報，表現高於預期，總計營收13.18億元，年增4％，毛利率22.39％，較去年同期增加3.37％，歸屬母公司業主淨利1.77億元，年增25％，每股盈餘2.69元。由於休閒車輛客戶上修營收目標，可望加大對豐祥的貢獻力度，法人估計全年營收可望年增2成以上。

在休閒車輛客戶零組件拉貨強勁，豐祥延續去年第4季強勁表現，第1季營收13.18億元，年增4％，但產品組合佳，毛利率上揚至22.39％，超越市場預期2.9個百分點。

今年下半年開始，因北美Honda、Harley-Davidson等美系客戶休閒車輛專案開始量產，且主要客戶Polaris持續重組供應鏈，今年展望正面。

法人指出，因Polaris在近期財報會議將全年營收成長預估由13～16％上修至18～21％，預期今年休閒車輛營收上看20億元，年增超過4成，營收占比可達35％。

(時報資訊)