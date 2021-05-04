IC載板暨印刷電路板大廠南電(8046)淡季營運動能暢旺，在載板需求暢旺及新產能開出帶動下，2021年4月合併營收續「雙升」創41.39億元新高，法人看好南電首季獲利可望逆勢雙升，第二季營運持續成長，上半年淡季營收有望優於去年下半年旺季。

南電股價4月初觸及366.5元新高後拉回修正，雖然昨（3）日受大盤重挫影響收於最低點298.5元，1個月來修正達18.55％，但今（4）日在績優題材護體下，不畏大盤續下殺逾450點，開高後最高上漲4.52％至312元，力拚站回300元關卡。

南電受惠載板需求暢旺及漲價效益挹注，4月自結合併營收41.39億元，較3月38.66億元成長7.06％、較去年同期29.37億元成長達40.91％。累計前4月合併營收149.95億元，較去年同期108.54億元成長達38.15％，續創同期新高。

南電先前法說會時指出，由於市場需求仍遠大於供給，今年載板估將持續供不應求，且各類應用對晶片載板需求續增。受惠電腦、網通及車用電子需求維持高檔，相關電路板應用產品銷售可望淡季不淡，上半年營收及獲利率均可優於去年下半年。

而南電在昆山廠建置高階ABF載板新產能，預計本季將全數開出，目標達全產全銷、貢獻營收與獲利。而與南亞承租的桃園蘆竹廠房亦將建置ABF載板產線，最快第四季投產，估可新增10～12％，目標全年毛利率、本業、稅前獲利均逐季成長。

南電尚未公布首季財報，但受惠ABF載板平均價格（ASP）提升及產品組合改善，美系外資看好首季毛利率可望創12年高點，稅後淨利挑戰近9年半高點。第二季在ABF載板新產能開出、BT稼動率提升帶動下，毛利率拚站回「2」字頭，獲利挑戰近12年半高點。

(時報資訊)