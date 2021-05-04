中鋼(2002)第二季鋼價續漲，加上中國大陸宣布自5月1日起取消146項鋼鐵產品出口退稅，可望帶動第三季鋼價續漲；但受到台股重挫下跌，中鋼開高走低，績優股中鴻(2014)、新光鋼(2031)等全面重跌。

受惠鋼市熱絡，中鴻第一季稅後純益17億元，季增222%，每股純益1.18元，賺贏去年全年的每股淨利0.37元，較去年同期轉盈。

新光鋼第一季營收32.34億元，季增約20%、年增50.7%；稅後純益6.19億元，季增302%，每股純益2元，較去年同期轉盈。

中鋼上半年鋼價持續上揚，產品報價與中鋼牌價連動性高的鋼廠，如下游單軋廠燁輝(2023)、盛餘(2029)等，同樣受惠需求轉強及鋼價走揚、營收、獲利將同步攀升。

展望下半年，中鋼指出，整體鋼市環境穩健向上發展，需求面穩健成長，成本面有煤、鐵及煉鋼所需副原料價格居高，以及採更環保製程等墊高煉鋼成本，均有助支撐鋼廠報價。另一方面，歐、美、亞洲鋼價屢創新高，台灣鋼價仍大幅落後國際行情，因此看好台灣下半年鋼價易漲難跌，仍具強勁補漲動能。

此外，中國大陸除了限制高爐產能，有助全球鋼市體質恢復健康外，加上中國大陸宣布自5月1日起取消146項鋼鐵產品出口退稅，中鋼、中鴻、燁輝等對此均持正向態度，主要看好這將有助後市鋼價續強。

(時報資訊)